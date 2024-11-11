Орлов о «Зените»: «Не чемпионская игра, к качеству вопросы. Нет Вендела и Глушенкова, но остальные-то что? Бразильцы отличались точными передачами, а у Клаудиньо огромный брак»
В 15-м туре РПЛ сине-бело-голубые обыграли «Ахмат» (2:1).
«Зенит» победил в Грозном, но к качеству игры питерской команды, конечно, возникают вопросы. Да, сине-бело-голубые сейчас не могут рассчитывать на двух своих лучших футболистов: Вендела и Глушенкова. Но остальные-то что?
Ведь в чем был силен «Зенит»? Он контролировал мяч в центре поля. Бразильцы отличались от многих соперников высоким процентом точных передач, культурой игры. Но сейчас мы этого не видим.
Какой брак у Клаудиньо! Даже не большой, а огромный! И это касается почти всех. Сколько ошибок... Не могли выйти в атаку, сразу же какие-то обрезы. Одна-две передачи – и потеря. То есть сейчас «Зенит» явно не похож на чемпионскую команду. Не чемпионская игра!
По матчу с «Ахматом» можно выделить разве что Лусиано, удачный трансфер, и Кассьерру, который забил решающий гол, подкараулил свой момент», – сказал комментатор Геннадий Орлов.
Орлов о Клаудиньо в «Зените»: «Посмотри, сколько ты получаешь, парень! Не пора бы прибавить? А ты все время порешь с передачами, а бьешь куда? Его же брали как звезду, но она поблекла»
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