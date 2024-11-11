Орлов о «Зените»: «Не чемпионская игра, к качеству вопросы. Нет Вендела и Глушенкова, но остальные-то что? Бразильцы отличались точными передачами, а у Клаудиньо огромный брак»

Геннадию Орлову не нравится нынешняя игра «Зенита».

В 15-м туре РПЛ сине-бело-голубые обыграли «Ахмат» (2:1).

«Зенит» победил в Грозном, но к качеству игры питерской команды, конечно, возникают вопросы. Да, сине-бело-голубые сейчас не могут рассчитывать на двух своих лучших футболистов: Вендела и Глушенкова . Но остальные-то что?

Ведь в чем был силен «Зенит »? Он контролировал мяч в центре поля. Бразильцы отличались от многих соперников высоким процентом точных передач, культурой игры. Но сейчас мы этого не видим.

Какой брак у Клаудиньо! Даже не большой, а огромный! И это касается почти всех. Сколько ошибок... Не могли выйти в атаку, сразу же какие-то обрезы. Одна-две передачи – и потеря. То есть сейчас «Зенит» явно не похож на чемпионскую команду. Не чемпионская игра!

По матчу с «Ахматом » можно выделить разве что Лусиано, удачный трансфер, и Кассьерру, который забил решающий гол, подкараулил свой момент», – сказал комментатор Геннадий Орлов.

Орлов о Клаудиньо в «Зените»: «Посмотри, сколько ты получаешь, парень! Не пора бы прибавить? А ты все время порешь с передачами, а бьешь куда? Его же брали как звезду, но она поблекла»