Кассьерра – лучший по «гол+пас» в РПЛ с момента дебюта в лиге в 2021-м (60). Глушенков – 2-й, Сперцян – 3-й, Кордоба – 4-й, Тюкавин – 5-й

У Матео Кассьерры больше всех результативных очков в РПЛ с момента его дебюта.

Колумбийский форвард «Зенита » забил гол и отдал ассист в матче с «Ахматом » в 15-м туре Премьер-лиги (2:1).

Кассьерра , на тот момент игрок «Сочи », дебютировал в чемпионате России 12 сентября 2021 года в матче против «Уфы» (3:1), отличившись на 11-й минуте. С тех пор и до сегодняшнего момента он является лучшим игроком РПЛ по системе «гол+пас» с 60 баллами.

Следом за ним идет Максим Глушенков – 56 очков, на третьем месте Эдуард Сперцян – 54, Джон Кордоба на четвертом месте – 51, замыкает пятерку Константин Тюкавин – 47.