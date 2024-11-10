Кассьерра – лучший по «гол+пас» в РПЛ с момента дебюта в лиге в 2021-м (60). Глушенков – 2-й, Сперцян – 3-й, Кордоба – 4-й, Тюкавин – 5-й
У Матео Кассьерры больше всех результативных очков в РПЛ с момента его дебюта.
Колумбийский форвард «Зенита» забил гол и отдал ассист в матче с «Ахматом» в 15-м туре Премьер-лиги (2:1).
Кассьерра, на тот момент игрок «Сочи», дебютировал в чемпионате России 12 сентября 2021 года в матче против «Уфы» (3:1), отличившись на 11-й минуте. С тех пор и до сегодняшнего момента он является лучшим игроком РПЛ по системе «гол+пас» с 60 баллами.
Следом за ним идет Максим Глушенков – 56 очков, на третьем месте Эдуард Сперцян – 54, Джон Кордоба на четвертом месте – 51, замыкает пятерку Константин Тюкавин – 47.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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