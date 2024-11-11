Баринов не поедет в сборную по семейным обстоятельствам

Дмитрий Баринов не сыграет за сборную России в ноябре.

«Наш капитан не примет участия в ноябрьских матчах сборной России по семейным обстоятельствам», – сообщается в телеграм-канале «Локомотива ».

15 ноября команда Валерия Карпина проведет товарищескую игру с Брунеем в Краснодаре, 19 ноября в Волгограде пройдет матч со сборной Сирии.

Алексей Миранчук, Батраков, Тюкавин, Пиняев, Чалов, Мусаев – в составе сборной России на матчи с Брунеем и Сирией