Баринов не поедет в сборную по семейным обстоятельствам
Дмитрий Баринов не сыграет за сборную России в ноябре.
«Наш капитан не примет участия в ноябрьских матчах сборной России по семейным обстоятельствам», – сообщается в телеграм-канале «Локомотива».
15 ноября команда Валерия Карпина проведет товарищескую игру с Брунеем в Краснодаре, 19 ноября в Волгограде пройдет матч со сборной Сирии.
Алексей Миранчук, Батраков, Тюкавин, Пиняев, Чалов, Мусаев – в составе сборной России на матчи с Брунеем и Сирией
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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