«Карпин говорил: «К Промесу в Дубай поедешь». Баринов о штрафах за нарушения ПДД
Дмитрий Баринов высказался о штрафах за нарушения ПДД.
Сообщалось, что полузащитник «Локомотива» и сборной России совершил 703 нарушения правил дорожного движения, общая сумма штрафов составила 642 тысячи рублей.
– Права еще не отобрали?
– Нет (смеется).
– Парни подкалывали?
– Да. Валерий Карпин говорил: «К Промесу в Дубай поедешь». Когда эта информация вышла, то мне немного не по себе стало. А ведь у меня ни одного неоплаченного штрафа нет. Выяснилось, что за 2021 год у меня два штрафа висели. И через две минуты они уже были оплачены.
– Сейчас ты чист?
– Я и тогда чист был, – сказал Баринов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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