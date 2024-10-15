«Карпин говорил: «К Промесу в Дубай поедешь». Баринов о штрафах за нарушения ПДД

Дмитрий Баринов высказался о штрафах за нарушения ПДД.

Сообщалось, что полузащитник «Локомотива » и сборной России совершил 703 нарушения правил дорожного движения, общая сумма штрафов составила 642 тысячи рублей.

– Права еще не отобрали?

– Нет (смеется).

– Парни подкалывали?

– Да. Валерий Карпин говорил: «К Промесу в Дубай поедешь». Когда эта информация вышла, то мне немного не по себе стало. А ведь у меня ни одного неоплаченного штрафа нет. Выяснилось, что за 2021 год у меня два штрафа висели. И через две минуты они уже были оплачены.

– Сейчас ты чист?

– Я и тогда чист был, – сказал Баринов .