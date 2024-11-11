Сухина об отмене гола «Краснодара»: «Фол надо было давать и без просмотра ВАР. Карасев принял правильное решение»
Станислав Сухина поддержал отмену гола «Краснодара» в матче с «Рубином».
На 87-й минуте матча 15-го тура Мир РПЛ (1:1) Олакунле Олусегун забил гол. Однако судья Сергей Карасев после подсказки от арбитра ВАР посмотрел повтор, отменил взятие ворот и показал желтую карточку хавбеку «быков» Эдуарду Сперцяну за фол на Игоре Вуячиче перед голом.
«Мое мнение, что Карасев принял правильное решение отменить гол.
Там был фол, который надо было давать без просмотра ВАР», – сказал бывший арбитр ФИФА.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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