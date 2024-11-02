«Лас-Пальмас» хочет арендовать Виллиана Жозе без выкупа. «Спартак» рассчитывает включить этот пункт в договор (Legalbet)
Виллиан Жозе может вернуться в Ла Лигу.
«Лас-Пальмас» работает над трансфером нападающего «Спартака», сообщает Legalbet.
Испанцы хотят арендовать футболиста до конца сезона без пункта о выкупе.
«Спартак», в свою очередь, хочет включить опцию выкупа в договор.
При этом Виллиан Жозе не является главной трансферной целью испанцев на позицию нападающего.
В нынешнем сезоне форвард провел семь матчей в Мир РПЛ и не забил ни одного мяча.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
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