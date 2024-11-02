«Лас-Пальмас» хочет арендовать Виллиана Жозе без выкупа. «Спартак» рассчитывает включить этот пункт в договор (Legalbet)

Виллиан Жозе может вернуться в Ла Лигу.

«Лас-Пальмас » работает над трансфером нападающего «Спартака », сообщает Legalbet.

Испанцы хотят арендовать футболиста до конца сезона без пункта о выкупе.

«Спартак», в свою очередь, хочет включить опцию выкупа в договор.

При этом Виллиан Жозе не является главной трансферной целью испанцев на позицию нападающего.

В нынешнем сезоне форвард провел семь матчей в Мир РПЛ и не забил ни одного мяча.