Агент Виллиана Жозе опроверг возможный переход форварда в «Палмейрас»

Агент Виллиана Жозе опроверг информацию о переходе футболиста в «Палмейрас».

Ранее сообщалось, что нападающего «Спартака » предложили бразильскому клубу.

«Это неправда», – сказал представитель футболиста Николо Аркури.

В нынешнем сезоне Виллиан Жозе провел семь матчей в Мир РПЛ и не забил ни одного мяча.