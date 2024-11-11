У Альвареса 7 голов в первых 18 играх за «Атлетико» – лучший результат после Суареса (11)

У Хулиана Альвареса 7 голов в первых 18 играх за «Атлетико» во всех турнирах.

Это лучший результат для новичков мадридского клуба за последние три года.

В сезоне-2020/21 у Луиса Суареса было 11 голов в первых 18 матчах за «Атлетико ».

В воскресенье Альварес забил победный мяч в игре Ла Лиги с «Мальоркой» (1:0).