Месси, Эмилиано, Лаутаро, Гарначо, Мак Аллистер, Лисандро и Альварес – в заявке Аргентины на матчи с Парагваем и Перу
В ноябре Аргентина проведет две игры квалификации ЧМ-2026 – против Парагвая (15 ноября) и Перу (20 ноября).
Тренерский штаб во главе с Лионелем Скалони включил в заявку сборной следующих игроков:
Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Вальтер Бенитес (ПСВ), Херонимо Рульи («Марсель»);
Защитники: Гонсало Монтьель («Севилья»), Науэль Молина («Атлетико»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Пеccелья («Ривер Плейт»), Леонардо Балерди («Марсель»), Николас Отаменди («Бенфика»), Николас Тальяфико («Лион»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Неуэн Перес («Порту»).
Полузащитники: Леандро Паредес («Рома»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Энцо Фернандес («Челси»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Энцо Барренечеа («Валенсия»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Факундо Буонанотте («Лестер»), Николас Гонсалес («Ювентус»), Нико Пас («Комо»);
Нападающие: Хулиан Альварес («Атлетико»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Тьяго Альмада («Ботафого»), Валентин Кастельянос («Лацио»), Лионель Месси («Интер Майами»).
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