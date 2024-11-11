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«Арсенал» не проигрывает клубам «большой шестерки» в АПЛ с прошлого сезона. Серия длится 14 матчей

«Арсенал» не проигрывает клубам «большой шестерки» в АПЛ с начала прошлого сезона.

В 14 матчах за этот период у «канониров» 7 побед и 7 ничьих против «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

В воскресенье «Арсенал» поделил очки с «Челси» (1:1) и после 11 туров занимает в таблице 4-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Squawka
logoМанчестер Юнайтед
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoТоттенхэм
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