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  • Мостовой о стажировке в «Динамо»: «Обиделся на «Спартак», так как есть на что, а потом забыл. Позвонил Ролану и сразу принял предложение. Это в Москве, а далеко мне нельзя отлучаться»
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Мостовой о стажировке в «Динамо»: «Обиделся на «Спартак», так как есть на что, а потом забыл. Позвонил Ролану и сразу принял предложение. Это в Москве, а далеко мне нельзя отлучаться»

Александр Мостовой ответил, почему решил пройти тренерскую стажировку в «Динамо».

– Почему «Динамо»?

– Эта тема, честно сказать, меня уже немножко так достает, потому что все спрашивают. После того как я долгое время не то что скрывал, но не хотел говорить, что со «Спартаком» все было нормально, но видите, как получилось… «Спартак» у меня всегда был на первом месте, это нормально, как у любого футболиста, который провел много лет в одной команде. Поэтому, когда попал в больницу, а попал я экстренно, как многие знают, потом неприятная новость пришла из стана «Спартака», что почему-то отказали. Не знаю почему, кому-то что-то где-то не понравилось. Я даже не вникал, я так немножко, честно сказать, по-человечески обиделся, потому что есть на что, а потом забыл, да и какая разница, нет и нет.

Футбол везде одинаков, поэтому сразу пошли предложения, туда-сюда, и первое, что я сделал – позвонил Ролану, потому что с Роланом Гусевым мы давно знакомы, и он сказал: «Да конечно приходи к нам». Марцела мы знаем, мы знакомы тоже, немного, но пересекались, поэтому, конечно, я сразу принял это предложение. И плюс, потому что все-таки «Динамо» в Москве, а мне далеко нельзя отлучаться, поэтому «Динамо».

Я первый раз же здесь, я много лет был на базе «Советский Союз», и я знал, что «Динамо» здесь, но не знал, что она так выглядит. Шикарная база – я прошел, мне показали, говорю: «Ничего себе!». Здорово, и поля отличного качества. Для такой погоды отлично вообще, – сказал экс-игрок сборной России.

Мостовой начал стажировку в «Динамо»: «Марцел и Ролан здорово приняли, пообщался с ними. Посмотрел на тренировку, поднял им настроение после поражения»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Динамо»
logoСпартак
logoРолан Гусев
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАлександр Мостовой
logoМарцел Личка
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