Давиташвили стал игроком октября в Лиге 1. Вингер «Сент-Этьена» забил 5 голов в 3 матчах, опередив Барколя

Зурико Давиташвили признан лучшим игроком октября в Лиге 1.

В прошлом месяце вингер «Сент-Этьена », выступавший ранее за «Рубин», «Ротор» и тульский «Арсенал», забил 5 голов в 3 матчах.

Также на приз претендовали вингер «ПСЖ » Брэдли Барколя (2+1 в 3 играх) и вратарь «Лилля » Люка Шевалье , проведший в октябре на ноль два матча.

Голосование проходило на сайте Ассоциации профессиональных футболистов Франции.