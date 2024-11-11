У «Барсы» впервые в сезоне больше офсайдов, чем у соперника – 4 против 3 у «Сосьедада» (0:1)
У «Барселоны» впервые в сезоне было больше офсайдов, чем у соперника.
В матче 13-го тура Ла Лиги против «Сосьедада» (0:1) каталонцы 4 раза попадали в положение вне игры, баски – 3 раза.
ВАР что, перепутал ноги? Левандовскому будто пририсовали чужую бутсу, отменили гол – и «Барса» проиграла
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mister Chip
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