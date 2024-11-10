Кубарси играет в шлеме с первых минут матча с «Сосьедадом». Защитнику «Барсы» распороли щеку в игре с «Црвеной Звездой»

Пау Кубарси вышел на матч с «Реал Сосьедад» в защитном шлеме.

Защитник «Барселоны» начал игру 13-го тура Ла Лиги, которая проходит в Сан-Себастьяне, в стартовом составе (0:0, первый тайм).

В среду Кубарси наложили 10 швов на щеку после того, как в матче Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (5:2) защитник сербского клуба Урош Спайич попал Пау шипами в лицо.

Участие 17-летнего игрока в сегодняшнем матче было под вопросом, однако, в конечном итоге, Кубарси появился на поле с первых минут в специальном шлеме.

Изображение: скриншот трансляции «Матч ТВ»