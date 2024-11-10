«Спартак» 9 раз сыграл на ноль в сезоне РПЛ – его лучший результат после 15 туров со времен чемпионского сезона-2016/17

«Спартак» провел 9 сухих матчей в первой половине текущего сезона Мир РПЛ.

В 15-м туре команда Деяна Станковича разгромила «Акрон» (4:0).

Это девятая игра «Спартака » на ноль в нынешнем чемпионате – лучший результат клуба после 15 туров со времен чемпионского сезона-2016/17, когда было 10 матчей без пропущенных при Массимо Каррере и Дмитрии Аленичеве.

Красно-белые идут на пятом месте в турнирной таблице РПЛ с 28 очками.