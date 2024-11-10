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В раздевалке «Реала» сомневаются в тренере по физподготовке Пинтусе. Часть команды утратила веру в его методы на фоне травм (Relevo)

В раздевалке «Реала» растет недоверие к тренеру по физподготовке Антонио Пинтусу.

Пинтус работает в «Реале» во второй раз в карьере (2016-2019, с 2021-го по настоящее время).

По данным Relevo, большое количество травм в этом сезоне – 25 с начала предсезонной подготовки – привело к критике в адрес 62-летнего итальянца.

В раздевалке «сливочных» растет сомнение в Пинтусе, часть команды утратила веру в его методы. Пинтуса называют «тренером атлетов» из-за его методов и упражнений, которые более привычны для других видов спорта, а не футбола.

Футболисты подчеркивают профессионализм Антонио и преданность делу, но считают, что его работа не помогает остановить поток травм.

Некоторые важные фигуры в команде полагают, что влияние «метода Пинтуса» на последние титулы «Мадрида» – особенно успехи в Лиге чемпионов – преувеличено, и на самом деле этот метод менее значим, чем то, как это «продают» клуб и средства массовой информации.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Relevo
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Антонио Пинтус
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