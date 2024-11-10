Мартинелли вызван в сборную Бразилии вместо Родриго. Вингер «Реала» травмировался в матче с «Осасуной»
Габриэл Мартинелли вызван в сборную Бразилии на ноябрьские матчи.
Вингер «Арсенала» заменит в национальной команде травмированного Родриго – игрок «Реала» повредил бедро в матче Ла Лиги с «Осасуной» (4:0) и пропустит не менее месяца.
Вместо Эдера Милитао, порвавшего крестообразные связки и повредившего оба мениска правого колена, в сборную Бразилии вызван защитник «Фламенго» Лео Ортис.
В ближайшую международную паузу Бразилия сыграет с Венесуэлой и Уругваем в рамках отбора на ЧМ-2026. Матчи пройдут 15 и 20 ноября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Globo Esporte
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