Мартинелли вызван в сборную Бразилии вместо Родриго. Вингер «Реала» травмировался в матче с «Осасуной»

Габриэл Мартинелли вызван в сборную Бразилии на ноябрьские матчи.

Вингер «Арсенала » заменит в национальной команде травмированного Родриго – игрок «Реала » повредил бедро в матче Ла Лиги с «Осасуной» (4:0) и пропустит не менее месяца .

Вместо Эдера Милитао, порвавшего крестообразные связки и повредившего оба мениска правого колена, в сборную Бразилии вызван защитник «Фламенго» Лео Ортис.

В ближайшую международную паузу Бразилия сыграет с Венесуэлой и Уругваем в рамках отбора на ЧМ-2026. Матчи пройдут 15 и 20 ноября.