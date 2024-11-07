Форварда «Фламенго» Энрике подозревают в намеренном получении желтых карточек. Экс-игроку сборной Бразилии грозит от 2 до 6 лет тюрьмы

Экс-форвард сборной Бразилии Бруно Энрике стал фигурантом дела о договорных матчах.

Нападающего «Фламенго» подозревают в намеренном получении желтых карточек с целью извлечения прибыли. Дело расследуют федеральная полиция и Прокуратура Федерального округа Рио-де-Жанейро.

Под подозрение попал прошлогодний матч бразильской серии А между «Фламенго» и «Сантосом», во время которого Энрике был удален за две желтые карточки. На 50-й минуте он получил первую желтую карточку, а затем – еще одну за споры с арбитром.

Международная ассоциация честности ставок (IBIA) и компания Sportradar сообщили о подозрительной денежной активности при ставках на желтые карточки в этом матче. Ставки у трех разных букмекеров были совершены лицами, предположительно связанными с Энрике.

В рамках расследования Федеральный окружной суд выдал 12 ордеров на обыск, в том числе в доме Энрике, в домах его родственников, а также на базе «Фламенго».

В случае установления вины 33-летнему футболисту грозит от 2 до 6 лет тюремного заключения. Игрок находится в статусе подозреваемого, но продолжает тренироваться с командой, поскольку следствие не запрашивало для него ограничительных мер.

Энрике провел 3 матча за сборную Бразилии. В 2019 году ФИФА признала его футболистом, развившим в ходе матча самую высокую максимальную скорость – 38 км/ч.

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