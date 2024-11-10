«Спартак» выиграл 3 матча подряд в РПЛ впервые в сезоне

У «Спартака» 3 победы подряд в Мир РПЛ впервые в этом сезоне.

Сегодня красно-белые обыграли «Акрон» (4:0), в предыдущем туре – ЦСКА (2:0), ранее – «Пари НН» (2:0). До этого в нынешнем сезоне было лишь 2 победы подряд. 28 июля «Спартак» победил «Химки» (3:1), а 5 августа – «Крылья Советов» (3:0). После международной паузы команда Деяна Станковича сыграет дома с «Локомотивом». Матч 16-го тура чемпионата России пройдет 23 ноября.