Дзюба об игре со «Спартаком»: «Не могу сказать, что что-то запредельное. Мне не так много осталось, стараюсь такими матчами наслаждаться» 

Артем Дзюба высказался в преддверии матча «Акрона» против «Спартака».

Игра 15-го тура Мир РПЛ пройдет 10 ноября в Москве.

— Следующий матч против «Спартака». Насколько принципиальная игра?

— Не могу сказать, что что-то запредельное. Будет интересный матч. Мне не так много осталось [играть], и я часто говорил, что я стараюсь такими матчами наслаждаться, — сказал 36-летний экс-нападающий «Спартака », а ныне игрок «Акрона ».