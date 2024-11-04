Дзюба об игре со «Спартаком»: «Не могу сказать, что что-то запредельное. Мне не так много осталось, стараюсь такими матчами наслаждаться»
Артем Дзюба высказался в преддверии матча «Акрона» против «Спартака».
Игра 15-го тура Мир РПЛ пройдет 10 ноября в Москве.
— Следующий матч против «Спартака». Насколько принципиальная игра?
— Не могу сказать, что что-то запредельное. Будет интересный матч. Мне не так много осталось [играть], и я часто говорил, что я стараюсь такими матчами наслаждаться, — сказал 36-летний экс-нападающий «Спартака», а ныне игрок «Акрона».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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