Дзюба против «Спартака», победная серия «Краснодара», Карпин не обыграет «Химки». Прогнозы на РПЛ от авторов Спортса’’

Будет интересно.

Это новый раунд всесезонного конкурса прогнозов от авторов Спортса’’ на РПЛ – в фокусе 15-й тур. Команду Глеба Чернявского представляет Максимилиан Алфимов, команду Александра Дорского – Любовь Курчавова.

Алфимов: «Спартак» уверенно обыграет «Акрон», «Ростов» не справится с «Химками»

«Спартак» – «Акрон»: москвичи победят с форой -1,5 (1.96)

«Спартаку» удобно играть с командами вроде «Акрона».Тольяттинцы кажутся максимально удобным соперником для красно-белых – не ставят автобус в штрафной и при этом пониже классом.

Здесь точно будет достаточно голов, и коэффициент на это приятный, но есть вариант чуть повыше, и он кажется интересным – уверенная победа «Спартака» с разницей минимум в два мяча.

«Ростов» – «Химки»: гости не проиграют (2.14)

«Ростов», несмотря на победу в Кубке над «Спартаком», все еще как будто не в порядке: в чемпионате не брали три очка с 1 сентября. «Химки» же как будто ожили

Накладывается и тот факт, что три последних домашних матча ростовчане проиграли. В общем, почему-то кажется, что «Химки» способны отстоять ничью с командой Валерия Карпина. Плюс он наверняка уже думает о матчах с могучими Брунеем и Сирией.

Курчавова: Дзюба огорчит «Спартак», «Краснодар» расправится с «Рубином»

«Спартак» – «Акрон»: гол или ассист Дзюбы

В прошлый раз я прогнозировала результативное действие Дзюбы в игре с «Зенитом». Не вышло, но я до сих пор убеждена, что дело лишь в замене на 9-й минуте из-за повреждения. Если бы не она, прогноз сбылся бы!

В новом туре Дзюбу ждет встреча с не менее важным раздражителем – «Спартаком». Поэтому я жду, что на этот раз ставка на его результативное действие сыграет.

«Рубин» – «Краснодар»: тотал больше 3 (2.75)

«Краснодар» результативен и прекрасен, а «Рубин» очень нестабилен. Поэтому жду в этом матче много голов (в основном – от «Краснодара»).

Счет 1:3 или 0:4 меня в этом матче не удивит.

5 последних матчей

«Спартак» – «Акрон»: единственный официальный матч за тольяттинцами

19 апреля 2023-го. Кубок России. «Акрон» – «Спартак» – 2:1

«Рубин» – «Краснодар»: казанцы поучаствовали в отставке Владимира Ивича

2 марта. РПЛ. «Краснодар» – «Рубин» – 1:1 30 сентября 2023-го. РПЛ. «Рубин» – «Краснодар» – 0:2 9 апреля 2022-го. РПЛ. «Рубин» – «Краснодар» – 0:1 27 августа 2021-го. РПЛ. «Краснодар» – «Рубин» – 2:0 25 апреля 2021-го. РПЛ. «Рубин» – «Краснодар» – 1:0

Интересный факт : «Краснодар» выигрывал первый тайм в 6 из 8 последних матчей

«Ростов» – «Химки»: химчане не обыгрывают «Ростов» в гостях с 2006 года

2 октября. Кубок России. «Химки» – «Ростов» – 2:2 (8:7 пен.) 13 августа. Кубок России. «Ростов» – «Химки» – 3:1 2 апреля. Кубок России. «Химки» – «Ростов» – 0:0 (6:7 пен.) 19 марта 2023-го. РПЛ. «Химки» – «Ростов» – 0:1 31 июля 2022-го. РПЛ. «Ростов» – «Химки» – 1:0

Интересный факт : «Ростов» забивал первым в матчах против «Химок» в РПЛ в 6 из 7 последних матчей.

Как проходит конкурс прогнозов?

Соперничают две команды главных экспертов по российскому футболу: четверка Глеба Чернявского (Александр Головин, Валерий Самсонов, Максимилиан Алфимов) и дримтим Александра Дорского (Илья Васильев, Павел Тихонов и Любовь Курчавова).

Тем, кто следил за Евро, формат уже знаком. Но с одним обновлением: прогнозы на матчи ближайшего тура дает один представитель от команды, а не все авторы сразу. Итоговый подсчет чуть изменился: средний коэффициент, количество исходов остаются, от ROI и «банка» мы отказались. Теперь главный критерий – положительная и отрицательная разница по сумме ставок . Базовый показатель – 1000 рублей. От него и отталкиваемся.

В прошлом туре Глеб Чернявский и Илья Васильев попали по одному прогнозу из двух с одинаковым коэффициентом: прервалась серия Махачкалы, а «Краснодар» разгромил «Оренбург».

Ставки на Спортсе

Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив, Александр Вильф