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Тюкавин поехал в сборную, несмотря на травму спины («СЭ»)

Константин Тюкавин поехал в сборную России, несмотря на травму.

По информации «Спорт-Экспресса», нападающий «Динамо» отправился в расположение сборной России, хотя получил повреждение во вчерашней игре.

Игрок был вынужден отправиться на замену в матче 15-го тура Мир РПЛ против «Пари НН» (3:1) из-за мышечной травмы спины.

В ноябре сборная России проведет 2 матча: 15-го россияне сыграют против Брунея в Краснодаре, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.

Агент Тюкавина: «За сборную Костя готов даже против Медиалиги играть»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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