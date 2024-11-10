Тюкавин поехал в сборную, несмотря на травму спины («СЭ»)
Константин Тюкавин поехал в сборную России, несмотря на травму.
По информации «Спорт-Экспресса», нападающий «Динамо» отправился в расположение сборной России, хотя получил повреждение во вчерашней игре.
Игрок был вынужден отправиться на замену в матче 15-го тура Мир РПЛ против «Пари НН» (3:1) из-за мышечной травмы спины.
В ноябре сборная России проведет 2 матча: 15-го россияне сыграют против Брунея в Краснодаре, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.
Агент Тюкавина: «За сборную Костя готов даже против Медиалиги играть»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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