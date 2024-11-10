Юрий Семин: «Зачем Миранчуку возвращаться в Европу? Возможно, после США он вернется в Россию»

Юрий Семин не уверен, что Алексею Миранчук стоит возвращаться в Европу после США.

Напомним, в Европе Миранчук выступал за «Аталанту», а также за «Торино» на правах аренды.

«Зачем Миранчуку возвращаться в Европу, надо ли это? Сейчас у него контракт в США, он играет там. А потом, возможно, вернется и в Россию», — сказал бывший главный тренер «Локомотива».