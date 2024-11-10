Юрий Семин: «Зачем Миранчуку возвращаться в Европу? Возможно, после США он вернется в Россию»
Юрий Семин не уверен, что Алексею Миранчук стоит возвращаться в Европу после США.
Напомним, в Европе Миранчук выступал за «Аталанту», а также за «Торино» на правах аренды.
«Зачем Миранчуку возвращаться в Европу, надо ли это? Сейчас у него контракт в США, он играет там. А потом, возможно, вернется и в Россию», — сказал бывший главный тренер «Локомотива».
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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