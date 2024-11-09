Невилл о Роналду в МЛС: «Он доминировал в Англии, забивал в Италии, Испании. Я бы не удивился, если бы Криштиану зажег в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе. Может, он сыграл бы вместе с Месси!»

Гари Невилл допустил переход Криштиану Роналду в МЛС.

– Он доминировал в Англии. Он забивал в Италии, Испании. Сейчас забивает на Ближнем Востоке. Остаются только США, кажется, не так ли?

Этот парень, давайте откровенно, не останавливается. Думаю, он продолжит играть через год, когда закончится его контракт с саудовцами. Я бы не удивился, если бы он зажег в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, в одном из больших городов, если бы он завершил карьеру в США, поиграв год или два, делая то, что делает лучше всего, то есть забивая голы.

– Гари, эта страна взорвалась бы, если бы Криштиану Роналду и Лионель Месси играли в одной лиге одновременно.

– Может, они смогли бы поиграть за один клуб! Пришлось бы потратить парочку фунтов. Бекс, дружище, давай ты снова засунешь руку в карман, – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».