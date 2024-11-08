Роналду после 1:0 с «Аль-Риядом»: «Победа подпитывает наш подъем»

Криштиану Роналду поделился мыслями после победы над «Аль-Риядом».

«Аль-Наср» выиграл со счетом 1:0, форвард голом отметиться не сумел. Он не забивает в трех подряд играх саудовской лиги.

«Победа подпитывает наш подъем», – написал 39-летний португалец в соцсетях.