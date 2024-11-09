Анчелотти о худшей ошибке в карьере: «Я был близок к продлению контракта с «Реалом» в 2014-м, но слишком рьяно настаивал на определенной зарплате, и переговоры остановились. Плохое решение»

Карло Анчелотти рассказал, что хотел бы изменить в своей карьере.

«Невозможно на протяжении 30 лет принимать только хорошие решения.

Например, было одно плохое здесь, в «Реале», после моего первого года (имеется в виду 2014 год – Спортс”).

Я был очень близок к продлению контракта, клуб хотел меня сохранить, но я слишком рьяно настаивал на определенной зарплате, и переговоры остановились.

Это была худшая ошибка, которую я совершал. Но она позволила мне вынести урок», – сказал главный тренер «Реала ».