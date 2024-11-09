Анчелотти о 4:0 с «Осасуной»: «Реал» контролировал игру, без спешки. Когда Вини открыл счет, стало еще лучше. Беллингему было важно забить»
Карло Анчелотти оценил игру «Реала» в матче с «Осасуной» (4:0).
«Это был хороший матч, мы начали здорово, спокойно контролируя игру, без спешки... Когда Вини открыл счет, стало еще лучше.
[В отличие от других матчей] Команда была более организованной, лучше настроена, была более сплоченной и лучше располагалась...
Ему [Джуду Беллингему] было полезно забить этот гол, но это всего лишь небольшая деталь в очень хорошо проведенном матче, как в атаке, так и в обороне...» – сказал главный тренер «Реала»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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