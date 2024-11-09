Анчелотти о 4:0 с «Осасуной»: «Реал» контролировал игру, без спешки. Когда Вини открыл счет, стало еще лучше. Беллингему было важно забить»

Карло Анчелотти оценил игру «Реала» в матче с «Осасуной» (4:0).

«Это был хороший матч, мы начали здорово, спокойно контролируя игру, без спешки... Когда Вини открыл счет, стало еще лучше.

[В отличие от других матчей] Команда была более организованной, лучше настроена, была более сплоченной и лучше располагалась...

Ему [Джуду Беллингему ] было полезно забить этот гол, но это всего лишь небольшая деталь в очень хорошо проведенном матче, как в атаке, так и в обороне...» – сказал главный тренер «Реала »