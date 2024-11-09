Джуд Беллингем: «Горжусь Винисиусом, его поведением на поле. Он лидер «Реала» и неудержим, когда играет как сегодня»

Джуду Беллингему нравится, как Винисиус Жуниор ведет себя во время матчей.

«Последние недели были тяжелыми для всех, и для Винисиуса тоже. Я хорошо лажу с ним и на поле, и за его пределами. Я горжусь им, тем, как он ведет себя на поле, он наш лидер, мы ищем вдохновение в его действиях.

Когда он играет так, как сегодня, он неудержим», – сказал полузащитник «Реала » о партнере, забившем три гола «Осасуне», в эфире клубного ТВ.