Беллингем о «Реале»: «Ужасно видеть эти травмы, особенно у Милитао. Это разбивает сердце»

Джуд Беллингем расстроен травмами игроков «Реала».

После игры мадридцев с «Осасуной» (4:0) стало известно, что Эдер Милитао выбыл до конца сезона из-за разрыва «крестов», Лукас Васкес пропустит три недели, Родриго – минимум месяц.

«Ужасно видеть эти травмы, особенно у Милитао. Он так боролся за возможность снова выйти на поле, быть с нами. Это разбивает сердце.

Мы больше времени проводим вместе, чем с семьями. Мы одна большая семья, когда кто-то получает такую болезненную травму – это очень тяжело.

Он вернется, он очень сильный, а также отличный партнер. Мы будем во всем его поддерживать, и он вернется еще более сильным», – сказал хавбек, забивший гол.