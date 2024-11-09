Беллингем о «Реале»: «Ужасно видеть эти травмы, особенно у Милитао. Это разбивает сердце»
Джуд Беллингем расстроен травмами игроков «Реала».
После игры мадридцев с «Осасуной» (4:0) стало известно, что Эдер Милитао выбыл до конца сезона из-за разрыва «крестов», Лукас Васкес пропустит три недели, Родриго – минимум месяц.
«Ужасно видеть эти травмы, особенно у Милитао. Он так боролся за возможность снова выйти на поле, быть с нами. Это разбивает сердце.
Мы больше времени проводим вместе, чем с семьями. Мы одна большая семья, когда кто-то получает такую болезненную травму – это очень тяжело.
Он вернется, он очень сильный, а также отличный партнер. Мы будем во всем его поддерживать, и он вернется еще более сильным», – сказал хавбек, забивший гол.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Реала»
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