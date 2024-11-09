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Широков о Глушенкове и сборной: «Ты чего добился в футболе? Пока ровно ноль. Тебя вызывают, а ты не хочешь приезжать. Для меня это неприемлемо»

Роман Широков объяснил критику в адрес Макисма Глушенкова из-за слов о сборной.

Вы жестко отозвались о Глушенкове за его слова о сборной. Но если разобраться, парень неточно выразил мысль о том, что с командами уровня Вьетнама и Таиланда, тем более во Вьетнаме, лучше не играть.

– Если вы готовы принять мысль о том, что игрок не готов играть за сборную, то я нет, не готов. Вершина всего в спорте, в любом – это сборная страны.

В сборную, защищать честь страны стремятся не только спортсмены. Школьники на олимпиадах по наукам выступают не за себя, а за сборную. А Глушенков не хочет играть.

Ты чего добился в своей жизни в футболе? Пока ровно ноль. И тебя вызывают в сборную, а ты не хочешь приезжать. Для меня это неприемлемо, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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