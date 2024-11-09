Широков о Глушенкове и сборной: «Ты чего добился в футболе? Пока ровно ноль. Тебя вызывают, а ты не хочешь приезжать. Для меня это неприемлемо»
Роман Широков объяснил критику в адрес Макисма Глушенкова из-за слов о сборной.
– Вы жестко отозвались о Глушенкове за его слова о сборной. Но если разобраться, парень неточно выразил мысль о том, что с командами уровня Вьетнама и Таиланда, тем более во Вьетнаме, лучше не играть.
– Если вы готовы принять мысль о том, что игрок не готов играть за сборную, то я нет, не готов. Вершина всего в спорте, в любом – это сборная страны.
В сборную, защищать честь страны стремятся не только спортсмены. Школьники на олимпиадах по наукам выступают не за себя, а за сборную. А Глушенков не хочет играть.
Ты чего добился в своей жизни в футболе? Пока ровно ноль. И тебя вызывают в сборную, а ты не хочешь приезжать. Для меня это неприемлемо, – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости