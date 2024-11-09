«Ростов» впервые с 1 сентября выиграл в Мир РПЛ, побед не было 7 матчей. Дальше – ЦСКА

«Ростов» прервал серию неудач в чемпионате России.

Команда Валерия Карпина обыграла «Химки » (3:1) в 15-м туре Мир РПЛ .

В последний раз до этого дня она побеждала в лиге 1 сентября, после чего потерпела 4 поражения и трижды сыграла вничью.

В следующем туре «Ростов » выступит в гостях у ЦСКА – это произойдет 23 ноября.