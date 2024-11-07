Сутормин о Семаке и Карпине: «В «Ростове» больше молодых футболистов и есть право на ошибку. «Зенит» каждый год борется за чемпионство, не всегда можешь встроить молодого игрока»

Алексей Сутормин сравнил Сергея Семака и Валерия Карпина.

– В чем разница между Семаком и Карпиным?

– Тяжело так с ходу сказать. Понятно, что в «Ростове» играет побольше молодых футболистов и есть какое-то право на ошибку.

А так у каждого из них свои требования: у Валерия Георгиевича одни, у Сергея Богдановича – другие. Где-то они схожи, где-то различаются. У каждого свое видение.

– Есть мнение, что Карпин лучше работает с молодыми футболистами, чем Семак. Ты согласен с этим?

– Тут смотря с какой стороны смотреть на эту ситуацию.

«Зенит» же каждый год борется за чемпионство, все в клубе хотят результата, поэтому ты не всегда можешь встроить молодого игрока. Все-таки очень тяжело сделать так, чтобы пришел молодой футболист и стал играть на ведущих ролях в «Зените».

В «Ростове» же немного меньше ответственности, и в целом тут для молодых ребят есть свои плюсы. Думаю, если в «Зените » появится хороший молодой футболист, который будет приносить пользу, то он тоже будет играть, – сказал полузащитник «Ростова ».

Алексей Сутормин выступал за петербургский клуб под руководством Сергея Семака с 2019 года. Минувшим летом 30-летний вингер перешел на правах аренды в «Ростов», возглавляемый Валерием Карпиным .