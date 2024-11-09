У «Реала» 27 очков после 12 игр в Ла Лиге. Это повторение худшего результата при Анчелотти

У «Реала» одни из худших результатов за время работы Карло Анчелотти в Испании.

Сегодня мадридцы разгромили «Осасуну» (4:0). После 12 матчей у них 27 очков.

Анчелотти проводит во главе «Реала» шестой сезон (с учетом перерыва между 2015 и 2021 годами). 27 баллов в 12 турах команда набирала также в сезоне-2021/22, во всех остальных очков было больше.

«Реал» отстает от «Барселоны», лидирующей в Ла Лиге, на 6 очков.