У «Реала» 27 очков после 12 игр в Ла Лиге. Это повторение худшего результата при Анчелотти
У «Реала» одни из худших результатов за время работы Карло Анчелотти в Испании.
Сегодня мадридцы разгромили «Осасуну» (4:0). После 12 матчей у них 27 очков.
Анчелотти проводит во главе «Реала» шестой сезон (с учетом перерыва между 2015 и 2021 годами). 27 баллов в 12 турах команда набирала также в сезоне-2021/22, во всех остальных очков было больше.
«Реал» отстает от «Барселоны», лидирующей в Ла Лиге, на 6 очков.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
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