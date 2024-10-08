Милитао пропустит 10 дней из-за травмы четырехглавой мышцы левой ноги. Защитник «Реала» не сыграет за Бразилию
Эдер Милитао пропустит чуть больше недели из-за травмы.
Защитник «Реала» выбыл на десять дней из-за травмы четырехглавой мышцы левой ноги.
Футболист не примет участие в матчах за сборную Бразилии против команд Чили и Перу в квалификации ЧМ-2026.
Статистику Милитао можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналистки Аранча Родригес
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