Родриго и Милитао получили травмы в матче с «Осасуной». Защитник «Реала» покинул поле на носилках
Родриго и Эдер Милитао получили травмы в матче против «Осасуны».
«Реал» и «Осасуна» проводят игру 13-го тура Ла Лиги.
По ходу первого тайма из-за повреждений были заменены футболисты мадридцев Родриго и Эдер Милитао.
Родриго получил травму в первом тайме, он держался за левое бедро. Бразильца, который закрывал лицо руками при замене и на скамейке запасных, на 20-й минуте заменил Браим Диас.
Также в первом тайме защитник Эдер Милитао оступился в чужой штрафной в борьбе за мяч с Энзо Бойомо. Бразилец получил повреждение колена и покинул поле на носилках, закрывая лицо руками Его на 30-й минуте заменил Рауль Асенсио.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Осасуна».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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