Родриго и Милитао получили травмы в матче с «Осасуной». Защитник «Реала» покинул поле на носилках

Родриго и Эдер Милитао получили травмы в матче против «Осасуны».

«Реал » и «Осасуна» проводят игру 13-го тура Ла Лиги .

По ходу первого тайма из-за повреждений были заменены футболисты мадридцев Родриго и Эдер Милитао .

Родриго получил травму в первом тайме, он держался за левое бедро. Бразильца, который закрывал лицо руками при замене и на скамейке запасных, на 20-й минуте заменил Браим Диас .

Также в первом тайме защитник Эдер Милитао оступился в чужой штрафной в борьбе за мяч с Энзо Бойомо. Бразилец получил повреждение колена и покинул поле на носилках, закрывая лицо руками Его на 30-й минуте заменил Рауль Асенсио.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Осасуна».