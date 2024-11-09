«Реал» победил с хет-триком Винисиуса, но потерял трех игроков за тайм – жуткая эпидемия травм
Проблема с защитниками.
«Реал» разгромил «Осасуну» 4:0 – крупнейшая победа команды в этом сезоне. Но есть и проблемы: травмировались сразу три игрока основы.
Минус Родриго, Милитао и Васкес. Эпидемия продолжается
❌ На 20-й минуте вылетел Родриго. Судя по всему, травма подколенного сухожилия, от которой бразилец страдает с октября. А ведь до этого Родриго играл вообще без повреждений с марта 2023 года. После замены нападающий чуть не плакал.
❌ Через 10 минут вылетел еще и Эдер Милитао – и его травма выглядела совсем плохо. Защитник «Реала» упал во время борьбы в чужой штрафной. Сразу же схватился за колено и закричал. С поля бразильца унесли на носилках – Милитао прятал лицо.
«Реал» уже подтвердил – у бразильца «кресты». А точнее полный разрыв передней крестообразной связки с поражением обоих менисков правой ноги. В августе 2023-го у защитника уже была аналогичная травма на левом колене, а теперь – на правом. Тогда восстановился уже к марту и забрал место в старте рядом с Рюдигером.
❌ Третья травма в первом тайме – у Лукаса Васкеса. Правый защитник примерно с 40-й минуты держался за бедро и толком не мог бегать, но доиграл до перерыва. На второй тайм вышел уже Лука Модрич – на правый фланг обороны отправили Феде Вальверде.
❌ После матча мадридский журналист Аранча Родригес поделился примерными сроками: для Милитао сезон уже точно закончен, Родриго вылетел минимум на месяц, Васкес – на три недели.
Эпидемия травм в «Реале» продолжается. Особенно страдает линия защиты: Дани Карвахаль в этом сезоне уже не сыграет, Давид Алаба все еще не вернулся после операции на колене, из-за которой не выходит с декабря прошлого года. Даже ситуативно игравший центрального защитника Орельен Тчуамени недоступен. Теперь еще и Милитао и Васкес вылетели за один тайм.
Здоровых игроков защиты осталось немного: Антонио Рюдигер, Хесус Вальехо и еще не игравший за главную команду 21-летний Рауль Асенсио (не родственник Марко). Именно Асенсио заменил Милитао: отыграл уверенно и даже оформил ассист на Джуда Беллингема. Возможно, получит шанс в ближайших матчах.
Хет-трик Винисиуса, первый гол Джуда, ассист Лунина – такой рецепт победы
Несмотря на травмы, «Реал» очень уверенно разобрал «Осасуну» – не самую слабую команду («Барселона» в сентябре проиграла ей 2:4).
⚽️ Солировал Винисиус, оформивший хет-трик: открыл счет в первом тайме и добавил еще два во втором. Мог забивать и больше – в паре моментов «Осасуну» спас вратарь. Похоже, Жуниор серьезно взялся за обещание «сделать в 10 раз больше», которое дал после перехвата «Золотого мяча» Родри. У бразильца, кстати, второй хет-трик в Ла Лиге – предыдущий был в ворота «Леванте» в 2022 году.
🧤 Во втором голе Винисиусу ассистировал Андрей Лунин – вратарь выловил мяч после подачи углового и без промедления выбил в атаку. Жуниор убежал от защитника, обыграл кипера и закатил в пустые. Украинец стал первым с 1993 года вратарем «Реала», сделавшим голевой пас в матче чемпионата Испании. Тогда это удалось Пако Буйо.
⚽️ Джуд Беллингем наконец-то забил первый гол в сезоне. В конце первого тайма полузащитник классно откликнулся на передачу Рауля Асенсио из глубины: вынырнул из-за спин защитников и переиграл вратаря. Кстати, вскоре после гола англичанин тоже прилег с подозрением на повреждение, но обошлось.
🐢 Вроде бы у «Реала» все сложилось неплохо, но Килиан Мбаппе снова не забил. У француза всего один мяч за семь последних матчей. Против «Осасуны» было несколько удачных действий, при этом Килиан часто терял мяч в простых ситуациях. Труднейший месяц продолжается.
В таблице Ла Лиги «Мадрид» все еще второй и отстает от «Барселоны» на шесть очков. Но главное, что команда ответила на два чувствительных поражения подряд (0:4 в класико и 1:3 от «Милана» в ЛЧ) – на международную паузу уйдет на позитиве.
Фото: Manu Reino/Keystone Press Agency/Global Look Press
И складывается впечатление, что тренер не просил от слова совсем этого игрока, это личная хотелка Переса. Реалу нужен сильный физически столб-ориентир для подыгрыша с вингерами и десяткой/замыкания навесов а-ля Жиру, коими были в свое время Бенз и Хоселу, и все получалось! А теперь тренер весь репутационный ущерб на себя принимает и ломает голову, куда собаке пятую ногу приделать... Да никуда! Один должен уйти, а вот тут уже дилемма еще сложнее- такими активами Перес вряд ли готов разбрасываться. Можно было бы до талого обкатывать 4-3-3 с мбаппе цн, но для этого должно быть все забетонированно сзади, а здесь геморрой еще жестче... Края постоянно проваливаются, Феде хоть и мегатоп, в соло опорку тащить не может, Тчуамени- одно название от опорника (надеюсь теперь плотно будет цз как минимум пока Милитао не восстановится).
Так к чему я это, сезон у Мадрида будет "веселый" и дальше, баланса с таким составом не предвидится абсолютно, выход на зимний рынок за точечными усилениями защиты тоже выглядит фантастически несбыточным... Буду рад ошибаться, но супер результатов в этом сезоне не жду от слова совсем.