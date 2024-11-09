«Реал» победил с хет-триком Винисиуса, но потерял трех игроков за тайм – жуткая эпидемия травм

Проблема с защитниками.

«Реал» разгромил «Осасуну» 4:0 – крупнейшая победа команды в этом сезоне. Но есть и проблемы: травмировались сразу три игрока основы.

Минус Родриго, Милитао и Васкес. Эпидемия продолжается

❌ На 20-й минуте вылетел Родриго. Судя по всему, травма подколенного сухожилия, от которой бразилец страдает с октября. А ведь до этого Родриго играл вообще без повреждений с марта 2023 года. После замены нападающий чуть не плакал.

❌ Через 10 минут вылетел еще и Эдер Милитао – и его травма выглядела совсем плохо. Защитник «Реала» упал во время борьбы в чужой штрафной. Сразу же схватился за колено и закричал. С поля бразильца унесли на носилках – Милитао прятал лицо.

«Реал» уже подтвердил – у бразильца «кресты». А точнее полный разрыв передней крестообразной связки с поражением обоих менисков правой ноги. В августе 2023-го у защитника уже была аналогичная травма на левом колене, а теперь – на правом. Тогда восстановился уже к марту и забрал место в старте рядом с Рюдигером.

❌ Третья травма в первом тайме – у Лукаса Васкеса. Правый защитник примерно с 40-й минуты держался за бедро и толком не мог бегать, но доиграл до перерыва. На второй тайм вышел уже Лука Модрич – на правый фланг обороны отправили Феде Вальверде.

❌ После матча мадридский журналист Аранча Родригес поделился примерными сроками: для Милитао сезон уже точно закончен, Родриго вылетел минимум на месяц, Васкес – на три недели.

Эпидемия травм в «Реале» продолжается. Особенно страдает линия защиты: Дани Карвахаль в этом сезоне уже не сыграет, Давид Алаба все еще не вернулся после операции на колене, из-за которой не выходит с декабря прошлого года. Даже ситуативно игравший центрального защитника Орельен Тчуамени недоступен. Теперь еще и Милитао и Васкес вылетели за один тайм.

Здоровых игроков защиты осталось немного: Антонио Рюдигер, Хесус Вальехо и еще не игравший за главную команду 21-летний Рауль Асенсио (не родственник Марко). Именно Асенсио заменил Милитао: отыграл уверенно и даже оформил ассист на Джуда Беллингема. Возможно, получит шанс в ближайших матчах.

Хет-трик Винисиуса, первый гол Джуда, ассист Лунина – такой рецепт победы

Несмотря на травмы, «Реал» очень уверенно разобрал «Осасуну» – не самую слабую команду («Барселона» в сентябре проиграла ей 2:4).

⚽️ Солировал Винисиус, оформивший хет-трик: открыл счет в первом тайме и добавил еще два во втором. Мог забивать и больше – в паре моментов «Осасуну» спас вратарь. Похоже, Жуниор серьезно взялся за обещание «сделать в 10 раз больше», которое дал после перехвата «Золотого мяча» Родри. У бразильца, кстати, второй хет-трик в Ла Лиге – предыдущий был в ворота «Леванте» в 2022 году.

🧤 Во втором голе Винисиусу ассистировал Андрей Лунин – вратарь выловил мяч после подачи углового и без промедления выбил в атаку. Жуниор убежал от защитника, обыграл кипера и закатил в пустые. Украинец стал первым с 1993 года вратарем «Реала», сделавшим голевой пас в матче чемпионата Испании. Тогда это удалось Пако Буйо.

⚽️ Джуд Беллингем наконец-то забил первый гол в сезоне. В конце первого тайма полузащитник классно откликнулся на передачу Рауля Асенсио из глубины: вынырнул из-за спин защитников и переиграл вратаря. Кстати, вскоре после гола англичанин тоже прилег с подозрением на повреждение, но обошлось.

🐢 Вроде бы у «Реала» все сложилось неплохо, но Килиан Мбаппе снова не забил. У француза всего один мяч за семь последних матчей. Против «Осасуны» было несколько удачных действий, при этом Килиан часто терял мяч в простых ситуациях. Труднейший месяц продолжается .

В таблице Ла Лиги «Мадрид» все еще второй и отстает от «Барселоны» на шесть очков. Но главное, что команда ответила на два чувствительных поражения подряд (0:4 в класико и 1:3 от «Милана» в ЛЧ) – на международную паузу уйдет на позитиве.

Фото: Manu Reino/Keystone Press Agency/Global Look Press