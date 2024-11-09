Лунин сделал голевую передачу против «Осасуны». Вратарь «Реала» вынес мяч на Винисиуса после углового
Андрей Лунин сделал голевую передачу в матче против «Осасуны».
«Реал» и «Осасуна» проводят матч 13-го тура Ла Лиги.
На 61-й минуте мадридский клуб отличился в третий раз в игре – вратарь Андрей Лунин поймал мяч после углового и выбил мяч на ход Винисиусу, который обыграл голкипера и забил.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Осасуна».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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