Лунин сделал голевую передачу против «Осасуны». Вратарь «Реала» вынес мяч на Винисиуса после углового

Андрей Лунин сделал голевую передачу в матче против «Осасуны».

«Реал » и «Осасуна » проводят матч 13-го тура Ла Лиги .

На 61-й минуте мадридский клуб отличился в третий раз в игре – вратарь Андрей Лунин поймал мяч после углового и выбил мяч на ход Винисиусу , который обыграл голкипера и забил.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Осасуна».