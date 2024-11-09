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Пеп недоволен вызовом Грилиша в сборную Англии: «За 17 дней Джек ни разу не тренировался»

Пеп Гвардиола недоволен вызовом Джека Грилиша в сборную Англии.

Тренер «Манчестер Сити» раскритиковал решение Ли Карсли вызвать Грилиша для матчей Лиги наций против Греции и Ирландии.

29-летний Грилиш не выходил на поле за «Сити» с 20 октября. Говоря о решении вызвать футболиста, Карсли отметил, что Джек тренировался «в течение нескольких дней» и будет оценен, когда приступит к работе.

«Сборные всегда играют в этот период, и я рад, когда игроки уезжают – если они в форме и не испытывают трудностей в течение последних недель.За 17 дней Грилиш ни разу не тренировался. Сегодня была первая тренировка, и он тренировался 20 минут. Такова реальность.

Да, он занимался в спортзале несколько минут в течение последних двух дней, но это вопрос к тренеру сборной Англии – я не имею к этому отношения. Они могут выбирать кого хотят. У Джека было два-три спада в плане травм, и он не мог войти в свой ритм», – сказал тренер «Ман Сити».

Опубликовано: Sports
Источник: BBC
logoЛи Карсли
logoМанчестер Сити
logoСборная Англии по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoДжек Грилиш
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