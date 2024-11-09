Родри о выигранном «Золотом мяче»: «Это показывает молодым хавбекам, что футбол – больше чем голы. Каравахаль тоже заслужил награду»
Родри высказался о том, что его «Золотой мяч» значит для молодых хавбеков.
«Это просто показывает им, что футбол – гораздо больше чем забивание голов. Это может подтолкнуть молодежь к тому, чтобы быть прекрасными командными игроками, не думая о том, что они останутся в тени и не получат признания.
Такой игрок, как Дани Карвахаль, вполне мог бы получить «Золотой мяч». Он заслужил его – особенно потому, что способен влиять на игру как защитник. В теории у него еще меньше возможностей, чем у полузащитника вроде меня», – сказал испанский хавбек «Ман Сити».
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости