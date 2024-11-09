Родри о выигранном «Золотом мяче»: «Это показывает молодым хавбекам, что футбол – больше чем голы. Каравахаль тоже заслужил награду»

Родри высказался о том, что его «Золотой мяч» значит для молодых хавбеков.

«Это просто показывает им, что футбол – гораздо больше чем забивание голов. Это может подтолкнуть молодежь к тому, чтобы быть прекрасными командными игроками, не думая о том, что они останутся в тени и не получат признания.

Такой игрок, как Дани Карвахаль , вполне мог бы получить «Золотой мяч ». Он заслужил его – особенно потому, что способен влиять на игру как защитник. В теории у него еще меньше возможностей, чем у полузащитника вроде меня», – сказал испанский хавбек «Ман Сити ».