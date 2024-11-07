Ямаль – самый дорогой игрок мира до 21 года по версии CIES, Гарначо – 2-й, Заир-Эмери – 3-й. Пиняев и Педро вошли в топ-100
Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг ста самых дорогих футболистов моложе 21 года.
Рейтинг возглавил вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, которого оценили в 180,9 млн евро.
В список попали два игрока из Мир РПЛ: Сергей Пиняев из «Локомотива» (67-е место) и Педро из «Зенита» (77-е место).
Топ самых дорогих молодых футболистов от CIES:
1. Ламин Ямаль, «Барселона» – 180,9 млн евро;
2. Алехандро Гарначо, «Манчестер Юнайтед» – 114,8 млн;
3. Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ» – 109 млн;
4. Савио Морейра, «Манчестер Сити» – 101 млн;
5. Жоау Невеш, «ПСЖ» – 99,8 млн;
6. Эндрик, «Реал» – 97,7 млн;
7. Рико Льюис, «Манчестер Сити» – 87,2 млн;
8. Арда Гюлер, «Реал» – 76,7 млн;
9. Кобби Майну, «Манчестер Юнайтед» – 74,8 млн;
10. Кенан Йылдыз, «Ювентус» – 72,3 млн;
...
67. Сергей Пиняев, «Локомотив» – 22,3 млн;
...
77. Педро дос Сантос, «Зенит» – 18,9 млн.
Тюкавин – 30 млн евро, Угальде дороже любого игрока «Зенита». Так выглядит оценка альтернативы Transfermarkt
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