Морьентес о «Реале»: «Проблема в уходе Крооса и недоукомплектованности состава. Эндрик дважды вышел и забил два гола, пусть играет все 90. Также есть Гюлер»

Фернандо Морьентес назвал главные проблемы нынешнего «Реала».

– Что нужно изменить в «Реале», чтобы выйти из кризиса? Кого нужно поставить в состав?

– У меня нет волшебной палочки... Я думаю, это фундаментальная проблема. Речь о недооценке ухода одного из лидеров центра поля. Мы говорили об этом тысячи раз и слышали это в бесчисленных дискуссиях... это Тони Кроос .

Другая проблема – это недоукомплектованность состава. В больших клубах я всегда представляю по два игрока на каждую позицию. Например, если играешь по схеме 4-4-2, то это четыре топовых нападающих. В наше время, если ты был не в форме, в конце концов были замены, и это мотивировало тебя тренироваться лучше и хотеть вернуться в состав.

Отсутствие четырех надежных центральных защитников создаст проблемы, если случится что-то непредвиденное. Нельзя просто поставить Тчуамени на позицию центрального защитника, как бы силен, велик и крепок он ни был. И это могут подтвердить любые центральные защитники.

Нельзя использовать полузащитника в роли нападающего, потому что у нападающих совершенно другая работа. Здесь все намешано, и было бы неплохо, как мне кажется, если бы Анчелотти перетряхнул команду. Эндрик выходил два раза и забил два гола... ну так пусть выходит на 90 минут! Есть Гюлер... Это вопрос перестановок в команде и поиска решений, которые пока не найдены, – сказал бывший нападающий «Реала» в эфире Cadena COPE.