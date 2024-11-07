Самые дорогие вундеркинды мира: Ямаль и еще трое стоят дороже 100 млн, Пиняев – в топ-70

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг ста самых дорогих футболистов моложе 21 года. Список возглавил испанский вундеркинд Ламин Ямаль, которого оценили почти на 181 миллион евро. Это на 31 млн дороже, чем его нынешняя оценка на Transfermarkt.

В топ-10 также вошли два бразильца (Савиньо и Эндрик), два англичанина (Рико Льюис и Кобби Майну) и два турка (Арда Гюлер и Кенай Йылдыз), но все они за пределами первой тройки.

Моложе 18 лет только четверо, но Ямаль первый в топ-100. Больше всего представителей у «Брайтона»

● Статистическая модель CIES считает, что помимо Ямаля дороже 100 млн стоят еще три игрока: вингер «МЮ» Алехандро Гарначо (почти 115 млн), полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери (109 млн) и вингер «Ман Сити» Савиньо (101 млн). Совсем недалеко от этого ценника также опорник «ПСЖ» Жоау Невеш и нападающий «Реала» Эндрик.

● Первое место 17-летнего Ямаля – большое достижение. Ведь он по классике самый молодой в списке. Помимо него в топ-100 вошли только три игрока U18, но они чуть постарше: партнер Ламина по «Барсе» Пау Кубарси, а также бразилец Эстеван и эквадорец Кендри Паес, которых уже забрал «Челси» (покинут Южную Америку летом 2025-го).

● Рико Льюис из «Ман Сити» – самый дорогой крайний защитник (87,2 млн евро), Лукас Бералдо из «ПСЖ» – в топе среди ЦЗ (70,3 млн), а воспитанник «Тулузы» Гийом Рест – самый дорогой вратарь (28,8 млн). Он стал основным голкипером в родном клубе уже в 18 лет, сейчас ему 19.

● В рейтинге нашлось место представителям 17 лиг, в том числе двух игрокам из РПЛ: на 67-м месте Сергей Пиняев из «Локомотива» (22,3 млн, примерно как 17-летние новички «Челси» Эстеван и Паес), на 77-м – Педро из «Зенита» (18,9 млн).

Самое большое представительство у АПЛ – 26 футболистов. Дальше идут Лига 1 (17) и Ла Лига (12).

Среди клубов выделился «Брайтон» – шестеро в топ-100, тогда как у «Челси», «ПСЖ» и «Барсы» по четыре игрока. Главное теперь не упустить потенциал, как это случилось с бомбардиром Виктором Дьокерешем, талант которого в «Брайтоне» несколько лет назад разглядеть не сумели.

За 1,2 млн евро «Брайтон» продал Дьокереша в 2021-м. Ответственный сейчас в «МЮ»

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Фото: Richard Callis, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press