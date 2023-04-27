Клотет считает, что шутки и улыбки негативно влияют на дисциплину в «Торпедо». Тренер потребовал минимизировать общение персонала с игроками («Матч ТВ»)

Теги премьер-лига Россия Торпедо Равиль Нетфуллин Илья Кутепов Юрий Журавлев Матч ТВ Пеп Клотет Футбол

В «Торпедо» ограничили общение игроков с сотрудниками клуба.

По информации «Матч ТВ», из командного чата московской команды удалили защитника Илью Кутепова и полузащитников Равиля Нетфуллина и Юрия Журавлева. Решение было принято совместно главным тренером «Торпедо» Пепом Клотетом и президентом клуба Ярославом Савиным.

Ранее стало известно, что Кутепова и Нетфуллина отстранили от тренировок с основной командой, а Журавлева выгнали с тренировки из-за улыбки.

Также Клотет провел общее собрание, где потребовал минимизировать общение административного и медицинского штабов с игроками автозаводцев. По его мнению, персонал плохо влияет на атмосферу и дисциплину в команде. В частности, речь идет о большом количество шуток и улыбок.

Клотет за улыбку выгнал защитника Журавлева с тренировки «Торпедо» («Чемпионат»)

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80 комментариев

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Кирилл Голивец
Такое впечатление, что Торпедо тренирует мужик с челябинского завода, взявший себе псевдоним Пеп и каталонскую национальность, чтобы примазаться к элите
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Юрий Кечко
Чето он какой то ебобо на голову
Как раз таки всегда лучше играют команды расслабленные и с хорошей атмосферой
Да даже Саламыч тиран тот ещё мог улыбнуться тому же Дзюбе когда есть результат
+78
-5
+73
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Max Zhomkov
Ответ Пирс Морган
Очень серьезный человек)
и очень хороший тренер. В матче со спартаком 85 минут держал на поле сорокалетнего Лебеденко, а Стефановича на лавке, последний вышел и сразу забил, хотя его выпускать надо было сразу после удаления.
Котлета испанская непонятная))
+33
-2
+31
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whereissuso
Ответ Юрий Кечко
Чето он какой то ебобо на голову Как раз таки всегда лучше играют команды расслабленные и с хорошей атмосферой Да даже Саламыч тиран тот ещё мог улыбнуться тому же Дзюбе когда есть результат
Действительно странный подход. Все топ-тренеры, включая Анчелотти и Гвардиолу краеугольным камнем успехов ставят именно атмосферу в команде.
+28
-1
+27
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Max Semenik
Оппаньки, у Пепа нервишки уже совсем того!
+18
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kaimussen
Ответ Юрий Кечко
Чето он какой то ебобо на голову Как раз таки всегда лучше играют команды расслабленные и с хорошей атмосферой Да даже Саламыч тиран тот ещё мог улыбнуться тому же Дзюбе когда есть результат
А что, у Торпедо результат есть? Будет результат — будут улыбки.
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Пирс Морган
Очень серьезный человек)
+16
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WhatZ
Ответ Семен Сергеевич
Интересный подход у тренера. Если это возымеет результат, то будет отлично для «Торпедо».
Не возымеет. Команда с плохим климатом внутри коллектива (а именно к этому ведет отказ от разговоров с персоналом и от шуток/улыбок) вряд ли сумеет добиться хороших результатов
+13
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Антон Фалафель
Торпеда для грустных
+11
-3
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Юрий Кечко
Ответ kaimussen
А что, у Торпедо результат есть? Будет результат — будут улыбки.
И че теперь кошмарить у шугать их ?
Да я даже по детско-юношеским школам знаю что не хочется играть при таком тренере когда один напряг
Во всем баланс должен быть
+8
-3
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Kirkoroff
Ответ whereissuso
Действительно странный подход. Все топ-тренеры, включая Анчелотти и Гвардиолу краеугольным камнем успехов ставят именно атмосферу в команде.
Давно команды Гвардиолы и Карло стояли на вылет? Тут не до шуток.
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Всё знаю
Самый каламбур, что он выгнал Нетфуллина убрали за негатив в команде, а Журавлёва за позитив)))
Я хз кто ему нужен в команде))) Футболисты что ли?
+6
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Семен Сергеевич
Интересный подход у тренера. Если это возымеет результат, то будет отлично для «Торпедо».
+5
-1
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ariuntrius
Торпедо, как и Россия - для грустных
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Gestor_36
похоже, что этот пеп - пеп курильщика
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S.A.N.
Дисциплина и порядок превыше всего, кто не согласен- на выход. Старая школа, уважение испанцу.
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Goozla
можно ещё штрафы за улыбки ввести и небольшие сроки, потому что время тяжёлое сейчас надо всем собраться, сжать зубы и перетерпеть.
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Гекдениз Кардениз
Волосатый шарлатан
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Гекдениз Кардениз
Ответ Дуойка Бубнова
кажется Клозету не рассказали что Торпедо - это изначально команда без задач с 200 болельщиками, существующая, чтобы сбитым лётчикам паспортистам было где почиллить, не выезжая из москвы, пока их агенты ищут вариантики
да уж скатилось Торпедо раньше боевитая команда была Семшов,Панов,Зырянов ,Кормильцев, Вязьмикин ,Ширко бились в Еврокубках играли , а теперь цирк на уровне Химок
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eftomolgy
Ответ Юрий Кечко
Чето он какой то ебобо на голову Как раз таки всегда лучше играют команды расслабленные и с хорошей атмосферой Да даже Саламыч тиран тот ещё мог улыбнуться тому же Дзюбе когда есть результат
Наверное играет роль то, на каком месте идёт команда.
+2
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Havana Club
Шутки прибаутки это классно, когда результаты есть. Когда их нет - чего веселиться, не понятно. Необходима максимальная концентрация. Так что решение логичное, вполне.
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Клирик
Какой важный курица))
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Jii Gee
Не с того конца берется Пеп. Опять физрука безмозглого взяли.
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АРТУР АЛИЕВ
Также он потребовал говорить не "клозет", а "клотет"
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Ответ S.A.N.
Дисциплина и порядок превыше всего, кто не согласен- на выход. Старая школа, уважение испанцу.
абсолютно верно, дисциплина должна быть на высшем уровне, только так можно достигнуть чего-то...
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