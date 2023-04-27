Клотет считает, что шутки и улыбки негативно влияют на дисциплину в «Торпедо». Тренер потребовал минимизировать общение персонала с игроками («Матч ТВ»)
В «Торпедо» ограничили общение игроков с сотрудниками клуба.
По информации «Матч ТВ», из командного чата московской команды удалили защитника Илью Кутепова и полузащитников Равиля Нетфуллина и Юрия Журавлева. Решение было принято совместно главным тренером «Торпедо» Пепом Клотетом и президентом клуба Ярославом Савиным.
Ранее стало известно, что Кутепова и Нетфуллина отстранили от тренировок с основной командой, а Журавлева выгнали с тренировки из-за улыбки.
Также Клотет провел общее собрание, где потребовал минимизировать общение административного и медицинского штабов с игроками автозаводцев. По его мнению, персонал плохо влияет на атмосферу и дисциплину в команде. В частности, речь идет о большом количество шуток и улыбок.
Клотет за улыбку выгнал защитника Журавлева с тренировки «Торпедо» («Чемпионат»)
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Как раз таки всегда лучше играют команды расслабленные и с хорошей атмосферой
Да даже Саламыч тиран тот ещё мог улыбнуться тому же Дзюбе когда есть результат
Котлета испанская непонятная))
Да я даже по детско-юношеским школам знаю что не хочется играть при таком тренере когда один напряг
Во всем баланс должен быть
Я хз кто ему нужен в команде))) Футболисты что ли?