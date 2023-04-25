Клотет за улыбку выгнал защитника Журавлева с тренировки «Торпедо» («Чемпионат»)

Теги премьер-лига Россия дисквалификации Торпедо Юрий Журавлев Чемпионат.com Пеп Клотет Футбол

Пеп Клотет выгнал игрока с тренировки «Торпедо» за улыбку.

Как сообщает «Чемпионат», главный тренер «Торпедо» выгнал с тренировки защитника Юрия Журавлева за то, что тот улыбался во время занятия.

Ранее сообщалось, что от тренировок с основной командой «Торпедо» были отстранены Илья Кутепов и Равиль Нетфуллин.

Позже Кутепов опроверг эту информацию, а Нетфуллин подтвердил отстранение: «Причина, которую озвучил тренер, – что я привношу негатив в коллектив. В ответ я хотел поинтересоваться, узнать аргументы, а в ответ Клотет встал и ушел. После этого вызвали Илью Кутепова, и их разговор закончился на той же ноте».

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37 комментариев

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luu
Торпедо для грустных
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Ебздрогыч
От улыбки ## ### ты пойдешь, напевал Пеп
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Николай Корягин
Один привносил негатив, а другой позитив
+39
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Доктор Верховцев
Это коварный план, как вылететь в пердив, не вылетая в пердив! Сняться из за недостатка игроков!
+12
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Ебздрогыч
Пеп сразу понял, что Россия для грустных
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-6
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romanisti89
Ну вообще есть такое, команда весь сезон безвольно играет, зато все на тренировках бегают с улыбочками, просто дурачки без самоуважения
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NIK7478
Ага! А тренер Клотет привносит в Торпедо позитив!Берет и ведущих игроков отстраняет от тренировок!))
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Дмитрий9779
Так всех и разгонит.Нетфуллин,Журавлёв,Кутепов...
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kk.abb
Как быстро Пеп понял, что Россия для грустных. И месяца не прошло, быстрая адаптация.
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Василий Пупкин
Напомнило С. Юрана и его: "Чё ты смеёшься? Здесь тебе цирк или чё?" на одной из пресс-конференций.
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LM10FCB
Совок неискореним. Тренеры 50+ привыкли, что все должны быть угрюмыми, как они, и беспрекословно выполнять их указания. А, стоп...
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Balt
Спартак Клотетниев.
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Артем Алмазов
Может быть так с этими "футболистами" и надо...
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Spartakus1984
Что бы он сделал тогда с Дзюбой?
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Эл Ку
Какой же Пеп строгий!
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Дмитрий Турецкий
Ответ Ебздрогыч
От улыбки ## ### ты пойдешь, напевал Пеп
😄сразу в напев идёт)
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prus_3
Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется.
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TaR
В России не улыбаются)
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Несусветный Папаша
Была такая песня: "только вот сдаётся мне,эти иностранцы...не они,а в их тряпье наши голодранцы ".Этот Зет Клозет точно из Испании?Может наш, только выдаёт себя за интуриста чтобы платили побольше?
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Н.Ф.
Ответ Iuasamotu
Любовь, мир, улыбка, сейчас не приветствуются в России, ибо это символы счастья человека.
Ты про однополую любовь?
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xa-xa
Это просто анекдот
- Ещё раз придешь накуренный , выгоню с работы на #&р
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Кокич
Кокорин вот всегда улыбается.
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xa-xa
Котлет Несмеянный..
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OldRedWhite
Вековая ненависть потомка Наполеона к потомку Кутузова !
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Пользователь Имени
Во как, испанского Гогниева привезли оказывается )
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