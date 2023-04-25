Клотет за улыбку выгнал защитника Журавлева с тренировки «Торпедо» («Чемпионат»)

Пеп Клотет выгнал игрока с тренировки «Торпедо» за улыбку.

Как сообщает «Чемпионат», главный тренер «Торпедо» выгнал с тренировки защитника за то, что тот улыбался во время занятия.

Ранее сообщалось, что от тренировок с основной командой « » были отстранены Илья Кутепов и Равиль Нетфуллин.

Позже Кутепов опроверг эту информацию, а Нетфуллин подтвердил отстранение: «Причина, которую озвучил тренер, – что я привношу негатив в коллектив. В ответ я хотел поинтересоваться, узнать аргументы, а в ответ встал и ушел. После этого вызвали Илью Кутепова, и их разговор закончился на той же ноте».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол