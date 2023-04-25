Клотет за улыбку выгнал защитника Журавлева с тренировки «Торпедо» («Чемпионат»)
Пеп Клотет выгнал игрока с тренировки «Торпедо» за улыбку.
Как сообщает «Чемпионат», главный тренер «Торпедо» выгнал с тренировки защитника Юрия Журавлева за то, что тот улыбался во время занятия.
Ранее сообщалось, что от тренировок с основной командой «Торпедо» были отстранены Илья Кутепов и Равиль Нетфуллин.
Позже Кутепов опроверг эту информацию, а Нетфуллин подтвердил отстранение: «Причина, которую озвучил тренер, – что я привношу негатив в коллектив. В ответ я хотел поинтересоваться, узнать аргументы, а в ответ Клотет встал и ушел. После этого вызвали Илью Кутепова, и их разговор закончился на той же ноте».
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