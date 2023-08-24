Клотет из-за улыбки на тренировке не включил хавбека Червякова в заявку «Торпедо» на матч с «Нефтехимиком» (Сергей Ильев)
Тренер «Торпедо» Пеп Клотет не включил игрока в заявку из-за улыбки.
Как сообщает журналист Сергей Ильев, испанский специалист не включил Руслана Червякова в заявку на матч Мелбет Первой Лиги против «Нефтехимика» (2:1) из-за «дисциплинарных санкций».
Утверждается, что на предматчевой тренировке Клотет увидел, как игрок улыбался, жонглируя мячом. Тренер посчитал, что это неправильное поведение после двух поражений подряд, и решил наказать 18-летнего полузащитника.
Ранее сообщалось, что Клотет за улыбку выгонял защитника Журавлева с тренировки.
Клотет считает, что шутки и улыбки негативно влияют на дисциплину в «Торпедо». Тренер потребовал минимизировать общение персонала с игроками («Матч ТВ»)
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
И просветление с лица;
Я вижу ты счастливый шибко, -
Здесь так не принято, пацан!
© Клотет feat. Порнофильмы
Это не нормально так парафинить своих игроков.
Ладно, опоздания, пьянка, драка на тренировке.
Но если тренер хочет устроить казарму - то на лад его дело не пойдёт. Игроки должны получать удовольствие и от тренировок, и от игр. А когда трени и игры в кайф, то как не улыбаться?..
Пока же Торпедо просто мучается на поле. Игры нет. Результат посредственный.
Скоро его плавить начнут. И правильно сделают.
правильно чувствуй!
сердцем - в могиле,
душой - в тюрьме.
это Россия,
Россия - для грустных!
ни выбора, ни перемен (с)