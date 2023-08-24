Клотет из-за улыбки на тренировке не включил хавбека Червякова в заявку «Торпедо» на матч с «Нефтехимиком» (Сергей Ильев)

Теги премьер-лига Россия Первая лига Торпедо Нефтехимик Пеп Клотет Руслан Червяков Футбол

Тренер «Торпедо» Пеп Клотет не включил игрока в заявку из-за улыбки.

Как сообщает журналист Сергей Ильев, испанский специалист не включил Руслана Червякова в заявку на матч Мелбет Первой Лиги против «Нефтехимика» (2:1) из-за «дисциплинарных санкций».

Утверждается, что на предматчевой тренировке Клотет увидел, как игрок улыбался, жонглируя мячом. Тренер посчитал, что это неправильное поведение после двух поражений подряд, и решил наказать 18-летнего полузащитника.

Ранее сообщалось, что Клотет за улыбку выгонял защитника Журавлева с тренировки.

Клотет считает, что шутки и улыбки негативно влияют на дисциплину в «Торпедо». Тренер потребовал минимизировать общение персонала с игроками («Матч ТВ»)

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
uasuma
Торпедо для грустных
+139
-5
+134
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vićtor Diaź
«Россия для грустных!» - прокомментировал своё решение испанский специалист.
+88
-6
+82
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
А ну-ка убери улыбку,
И просветление с лица;
Я вижу ты счастливый шибко, -
Здесь так не принято, пацан!
© Клотет feat. Порнофильмы
+37
-11
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Он психопат.
Это не нормально так парафинить своих игроков.
Ладно, опоздания, пьянка, драка на тренировке.
Но если тренер хочет устроить казарму - то на лад его дело не пойдёт. Игроки должны получать удовольствие и от тренировок, и от игр. А когда трени и игры в кайф, то как не улыбаться?..
Пока же Торпедо просто мучается на поле. Игры нет. Результат посредственный.
Скоро его плавить начнут. И правильно сделают.
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь Имени
Ответ Vićtor Diaź
«Россия для грустных!» - прокомментировал своё решение испанский специалист.
И попросил выводить со стадиона всех улыбчивых болельщиков, позволительна только лёгкая саркастическая ухмылка )
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Улыбок тебе, дед Клотет
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dj_dale
Может всем расскажешь, вместе посмеёмся?
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ральф шумахер
Ответ uasuma
Торпедо для грустных
ну да, уже лет 20 только боль(
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Glukinho
Торпедо для грустных
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Noel_G
Нездоровый какой-то чувак, этот Пеп.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Васильев
Поехавший какой-то
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bymate
Торпедо для грустных🙃
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Radik_2.0
Ответ Aleksey Yashin
А ну-ка убери улыбку, И просветление с лица; Я вижу ты счастливый шибко, - Здесь так не принято, пацан! © Клотет feat. Порнофильмы
правильно думай!
правильно чувствуй!
сердцем - в могиле,
душой - в тюрьме.
это Россия,
Россия - для грустных!
ни выбора, ни перемен (с)
+11
-9
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кабан галльский
Блин, он слишком буквально воспринял мемный лозунг Россия для грустных.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Грустно для торпедных
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Интересно, игроки зовут его за глаза «Котлет»?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Злобный Конь
Он какой то дурачок.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Как в прошлом году так и в этом. торпедо для грустных
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeny Valyaev
Поскорее бы его уже убрали.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
раскаявшийся жиробас
слыш грустить
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Metalloid
Ответ Vićtor Diaź
«Россия для грустных!» - прокомментировал своё решение испанский специалист.
Я представляю какой вой бы начался на сайте, если бы такое сказал какой-нибудь наш тренер, не дай бог Черчесов, а так посмеялись и забыли, лицемерие.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нейтральный критик
Ответ Доктор Верховцев
Интересно, игроки зовут его за глаза «Котлет»?
Пепка Клозет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ТТХ не фарм клуб
Торпедо для грустных
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexandr_3874838447
Ну все, поплыл совсем. В течении месяца будет отставка 100 процентов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Кошкин
Ответ red hikkikomori
Улыбок тебе, дед Клотет
Дед мопед
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий