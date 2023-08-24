Клотет из-за улыбки на тренировке не включил хавбека Червякова в заявку «Торпедо» на матч с «Нефтехимиком» (Сергей Ильев)

Тренер «Торпедо» Пеп Клотет не включил игрока в заявку из-за улыбки.

Как сообщает журналист Сергей Ильев, испанский специалист не включил Руслана Червякова в заявку на матч Мелбет Первой Лиги против «Нефтехимика» (2:1) из-за «дисциплинарных санкций».

Утверждается, что на предматчевой тренировке Клотет увидел, как игрок улыбался, жонглируя мячом. Тренер посчитал, что это неправильное поведение после двух поражений подряд, и решил наказать 18-летнего полузащитника.

Ранее сообщалось, что Клотет за улыбку выгонял защитника Журавлева с тренировки.

Клотет считает, что шутки и улыбки негативно влияют на дисциплину в «Торпедо». Тренер потребовал минимизировать общение персонала с игроками («Матч ТВ»)

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку