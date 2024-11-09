Караваев о натурализации Дугласа: «Для «Зенита» это, конечно, хорошо» 

Вячеслав Караваев рад, что Дуглас Сантос перестал считаться в Мир РПЛ легионером.

Ранее бразильский защитник «Зенита» получил гражданство России.

— Что скажете по поводу того, что Дуглас Сантос теперь не считается легионером?

— Рады за Дугласа, и для нас это, конечно, хорошо, — сказал защитник «Зенита ».