Караваев о натурализации Дугласа: «Для «Зенита» это, конечно, хорошо»
Вячеслав Караваев рад, что Дуглас Сантос перестал считаться в Мир РПЛ легионером.
Ранее бразильский защитник «Зенита» получил гражданство России.
— Что скажете по поводу того, что Дуглас Сантос теперь не считается легионером?
— Рады за Дугласа, и для нас это, конечно, хорошо, — сказал защитник «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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