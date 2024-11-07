Попов о тренерах: «За 20 лет в России не появилось никого, кто вызвал бы «вау». В Европе постоянно возникают новые имена: тен Хаг, Слот, Аморим. У нас такого нет, РФС допустил много ошибок»
– За 20 лет в России не появилось ни одного тренера, который способен вызвать у болельщиков и специалистов «вау». И, к сожалению, эта тенденция продолжается: в России нет специалистов, поэтому руководство клубов везет тренеров хоть откуда, только не из России.
В Европе постоянно возникают новые имена: тен Хаг, Слот, Аморим. Постоянно появляются новые ноунеймы, и их забирают топ-клубы; в России такого нет вообще. И, я думаю, это связано с образованием. РФС допустил очень много ошибок за последние 20 лет.
– Если пытаться подпускать молодых тренеров, это не сработает, потому что у них нет должных квалификаций?
– Каждому клубу нужно посмотреть, к чему они стремятся. Еврокубков нет, какова философия клуба? Какие позиции, задачи? Воспитывать каждый год своего игрока и продавать его – или чтобы команда хорошо играла и академия была на виду? Нужно поставить цели, понять, чего вы хотите достичь, для чего вам главный тренер в команде. А вот целей глобальных, как я вижу, практически ни у одной команды нет, – отметил бывший защитник «Амкара».
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