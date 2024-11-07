Закончился четвертый тур общего этапа ЛЧ – вот тактические заметки о матчах главного еврокубка.

Мастер-класс Аморима против «Сити»

Главная сенсация тура – разгром «Ман Сити» от «Спортинга» (1:4). У матча было сразу две красивых истории. Во-первых, проводы Рубена Аморима, который уезжает на следующей неделе в Англию. Во-вторых, тактический перформанс португальца в дуэли с Пепом. Довести его до разгрома получилось благодаря двум аспектам.

1. Аморим вернул Пепу флэшбеки из вьетнамского португальского финала ЛЧ с «Челси». Помогла схема, которую Рубен использует в «Спортинге» – 3-4-2-1, как и у Томаса Тухеля. Абсолютно идентичными получились принципы построения голевых атак. Буквально «копировать-вставить».

● Сначала заманивают атакующую пятерку «Сити» в прессинг и отцепляют ее через длинный пас на фланг;

● Там создают 2-в-1 против крайнего защитника. В финале ЛЧ жертвой стал Кайл Уокер, сейчас – Йошко Гвардиол;

● Из-за того, что нужно помогать партнеру, который остался в меньшинстве, рушится стройность защиты «Сити». Соперник находит дыру и бьет туда проникающей передачей.

В данном случае речь про первый мяч «Спортинга», но и второй был забит схожим образом. Там «Сити» не помогла даже адаптация (крайнему защитнику пытался помочь Матео Ковачич).

2. Тонкая смена схемы во втором тайме. До перерыва «Спортинг» страдал из-за проблем в центре поля. Четверка Ковачич – Бернарду – Льюис – Фоден выстраивалась в форме ромба и растягивала пару опорников хозяев. На этом отрезке «Сити» мог уходить в отрыв.

Понимая это, Аморим перестроился в перерыве. Теперь «Спортинг» начал зеркалить соперника. В центре поля теперь тоже выстраивались в форме ромба. Схема изменилась – теперь не 5-2-3, а 5-3-1-1.

Этот ход работал на сдерживание «Сити». Не уберегло от пенальти, но это был чуть ли не единственный эпизод, когда гости могли забивать. Хорошее отражение эффективности хода – количество передач в штрафную. В первом тайме «Сити» сделал 10 штук, во втором – только 5.

Слава Палагин

Слот запутал «Байер»: Луис Диас – центральный нападающий

Арне Слот оставил на скамейке Дарвина Нуньеса, а номинальным центральным нападающим использовал Луиса Диаса. После матча тренер объяснил, что среди причин была физическая готовность – уругваец много играл в последние недели, но на первом месте тактические мотивы. Слово тренеру «Ливерпуля»:

«Джонатан Та один из лучших защитников Германии – возможно, лучший. Но он любит играть против акцентированного нападающего, который постоянно обитает в его зоне. Мы решили играть с Лучо, который сваливается левее или опускается глубже по центру, чтобы удивить его – и проверять рывками за спину. Первый гол продемонстрировал, что идея сработала. Отдельно отмечу восхитительный пас Кертиса Джонса!»

По сути «Ливерпуль» играл без чистого нападающего. Позицию заполняли и покидали Джонс/Диас. В голе проявилась особенность Та, которую стремился вскрывать «Ливерпуль». Защитник оказался в полупозиции – разбил линию (открыл зону для рывка Диаса), но до конца за Джонсом в полузащиту не пошел:

Тот случай, когда нестандартная задумка почти в формате «копировать-вставить» переносится с тренировочного поля в матч, а тренер после игры с деталями все объясняет. Кайф!

Фонсека перехитрил Анчелотти – и максимизировал потенциал Леау

В матче на «Бернабеу» на поле появились трое из четырех атакующих игроков с наименьшим пробегом в этой ЛЧ (в пересчете на 90 минут): Рафа Леау, Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор. Тренерские адаптации под них предсказуемо стали главной темой матча. Паулу Фонсека оказался хитрее Карло Анчелотти.

«Милан» поменял схему без мяча – на правом фланге вышел Юнус Муса, которого в предматчевых раскладах изображали вингером, но на деле он постоянно садился в пятерку защитников, помогая Эмерсону сдерживать основное направление «Реала»:

Леау в этой конфигурации располагался не на фланге, а в центре атаки. В отдельные моменты вообще вне схемы, но из-за работоспособности Альваро Мораты в этой зоне защитная избирательность португальца не била по команде:

При этом при владении Леау занимал привычную позицию – широко слева. Его прямым оппонентом был Лукас Васкес, а союзником – Тео Эрнандес. Для максимизации остроты из этой зоны использовалось два приема. Во-первых, спуски Мораты в полузащиту. «Милан» создавал перегруз, и Феде Вальверде (правый полузащитник по схеме) приходилось чаще помогать центре, следовательно, реже Васкесу на фланге. Во-вторых, непредсказуемость маневров Тео, который мог как заполнить позицию нападающего, так и забежать по флангу Леау.

Победа в Мадриде – мастер-класс Фонсеки. «Милан» заслужил внезапный триумф, а на качество футбола прямо повлияли предматчевые решения. В то же время ходы португальца были эталонной подготовкой под соперника и мало говорят о продвижении в построении собственной игры. Такую качественную подготовку мы уже видели в миланском дерби, поэтому хвалим, но пока без долгосрочных выводов.

Победа над «Арсеналом» подчеркнула многоликость «Интера»

Команда Симоне Индзаги выдала два максимально разных тайма. В первом «Интер» буквально приглашал «Арсенал» в давление и манипулировал соперником через нестандартные рывки внешних центрдефов. То есть смело играл с мячом в основанный на постоянных ротациях футбол:

Во втором тайме при счете 1:0 передали мяч и территорию, переключившись в режим тотального автобуса – 1:14 по ударам и 29% владения. Нельзя сказать, что давление гостей на этом этапе совсем ничего не дало – 11 ударов из штрафной (включая 2 из вратарской), но «Интер» поразил тем, насколько комфортно и естественно ощущает себя в любом режиме. Они не просто могут играть в футбол разных полюсов, но и верят в идею, которую реализуют прямо сейчас.

Во втором режиме отдельно нужно отметить Яна Биссека и Маттео Дармиана. Оба вышли на нестандартных позициях в левой части поля и сдерживали основное направление «Арсенала» (Букайо Сака). Качественно справились – возможно, правоногость им даже помогала закрывать оппоненту траекторию для похода в центр.

Вадим Лукомский (телеграм-канал )

«Ювентус» контролировал «Лилль» благодаря сдвоенным связкам и широкой позиции Тюрама

«Ювентус» играл лучше «Лилля», Жегрова играл лучше «Ювентуса». Отсюда 1:1. Но игру контролировали туринцы.

Женезьо выстраивался в 4-2-4 или узкую 4-3-3, перекрывая центр. Мотта опустошал середину, иногда оставляя ее на одного Локателли, и ставил Тюрама с Камбьязо в намеренно широкие позиции.

Туринцы разбивали оборону «Лилля» сдвоенными связками. Тюрам в широкой и высокой позиции оказывался рядом с Йылдызом, Камбьязо – возле Консейсау. Как правило, игроки на одном краю занимали разные, и вингеры: а) оказывались в изоляции на самом крыле; б) атаковали за спины, если партнер вытягивал соперника.

Точно такой же прием в центре атаки повторяли Влахович и Копмейнерс.

Задумка работала по нескольким причинам:

1. Качеству Локателли, который отрезал линии прессинга и находил крайков в изолированных позициях;

2. Узкому центру и высокой позиции Жегровы без мяча – Тюрам оказывался в неудобной зоне, и на него с опозданием выбрасывался либо защитник, либо центральный полузащитник. «Юве» часто вскрывал «Лилль» слева (забеги за спины Влаховича, Йылдыза, Копмейнерса), но выжал только гол из офсайда;

3. Взаимному решению перенаправить игру на края – это позволило «Юве» держать в центре одного Локателли и подавлять контрпрессингом (один из лучших моментов, удар Влаховича в касание из штрафной, вышел как раз после мгновенного возврата на фланге) на насыщенных крыльях. «Лилль» разбивал его редко и только благодаря великолепному Жегрове.

Андрей Клещенок (телеграм-канал )

Жегрова сиял против «Ювентуса»

Дриблер «Лилля» будет сниться в кошмарах Хуану Кабалю, левому защитнику «Ювентуса». Жегрова скопил восемь успешных обводок, это второй результат в матче ЛЧ после девяти обводок от Рафаэла Леау против «Брюгге».

Жегрова создал и единственный гол «Лилля» (1:1): спустился глубоко в недодачу, развернулся с Кабалем на плечах, сместился в центр и разрезал защиту «Юве» одним пасом, отправив мяч на ход Джонатану Дэвиду ближе к зоне Кабаля, которая теперь пустовала. Это надо видеть .

Жегрова идет четвертым в списке дриблеров Лиги 1 с наибольшим количеством обводок, матч с «Юве» – его персональный рекорд в этом сезоне. Шустрый, резкий, с низким центром тяжести и любовью бить издали после смещений в центр, Жегрова очень опасен.

Большинство атак «Лилля» шло через Жегрову: он располагался высоко, до него доводили мяч, Жегрова шел в дриблинг. Эпизод с голом относительно необычный, поскольку Жегрова спустился едва ли не к своей штрафной.

Кстати, в отличие от Леау и многих других дриблеров, Жегрова качественно работал без мяча. Он следил за Кабалем; если тот оставался рядом с центральными защитниками, схема «Лилля» трансформировалась из 4-4-2 в 4-3-3. Прогресс Жегрова без мяча начался еще при Фонсеке. Может, Фонсека все-таки и Леау научит работать без мяча?

Бесконечный контроль «Баварии»

74% владения.

24-1 по ударам.

Лишь 1-0 по голевым моментам.

1:0 – это же и итоговый счет матча «Баварии» против «Бенфики».

Эпичнее всего смотрится карта ударов. На ней выделен единственный удар «Бенфики» – да, со своей половины.

«Бавария» показала тотальный контроль, элитный контрпрессинг, но создала мало остроты.

К этому располагает структура владения: билд-ап 2-4, где над парой центральных защитников (Ким и Упамекано) относительно узко располагается четверка Дэвис-Пальинья-Киммих-Лаймер. Киммих с удовольствием садится третьим разыгрывающим к ЦЗ.

«Бавария» спокойно двигает мяч с фланга на фланг, при потере компактно накрывает в центральной оси, но существует недостаток игроков внутри штрафной. Еще и «Бенфика» предложила классный оборонительный план, схема 5-4-1 помогала контролировать ширину атаки «Баварии», было сложно вскрыть качественный автобус.

Некоторые критикуют «Бенфику» за трусость и автобусность. Но ведь «Бенфика» просто не могла выйти со своей половины! «Вердер» тоже не мог. Даже «Байер» не мог. Это не выбор «Бенфики», просто «Бавария» слишком мощна в прессинге.

Уникальная статистика «Монако»

Кайо Энрике, Ламин Камара, Магн Аклиуш, Элисс Бен-Сегир, Александр Головин.

В этом сезоне каждый из них уже исполнил угловой, с которого «Монако» забил.

Головин стал пятым в списке: именно его угловой привел к победному голу против «Болоньи» (1:0).

Пять разных футболистов с результативными стандартами в одной команде. На дистанции меньше, чем три месяца.

Никто никогда не вернется в 2014-й. Кроме автобуса «Атлетико»

«ПСЖ» проиграл «Атлетико» 1:2, хотя вполне мог побеждать: 1,9 xG и 22 удара, это достойный результат (у «Атлетико» 4 удара и 0,8 xG). Впрочем, у «ПСЖ» всего два явных голевых момента при 71% владения. «Атлетико» выбрал автобусный план, четко его придерживался и вряд ли мог защищаться значительно лучше. Тем более с тройкой центральных защитников Ленгле-Витцель-Молина.

Привычная картина: шесть игроков в линии защиты, «Атлетико» ни в коем случае не допускает численного преимущества «ПСЖ» на фланге, где мяч.

Пожалуй, тяжелее всего было противостоять дуэту Хакими и Дембеле. Но это настоящий чит-код, их вдвоем невозможно нейтрализовать полностью. «Атлетико» сделал максимум, Симеоне своевременно выпустил Рейнилду на последние 30 минут после того, как Галан продержался час на этом фланге.

Артем Денисов (телеграм-канал )

Фото: Gettyimages.ru /Justin Setterfield