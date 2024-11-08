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  • Заза Джанашия: «Не могу сказать, что «Спартак» хорошо играет. Не вижу спартаковского духа. Такая команда должна быть на 8-м или 9-м месте»
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Заза Джанашия: «Не могу сказать, что «Спартак» хорошо играет. Не вижу спартаковского духа. Такая команда должна быть на 8-м или 9-м месте»

Заза Джанашия раскритиковал игру «Спартака».

«Не могу сказать, что «Спартак» хорошо играет. Я не вижу спартаковского духа, куда-то он пропал. Это очень обидно.

Конечно, в «Спартаке» нет единого коллектива. Такая команда должна быть на восьмом-девятом месте. Я даже не понял, кто вышел на поле в матче с «Локомотивом» — футболисты «Спартака» или люди, переодетые в их форму.

В команде нет спартаковского духа. «Спартак» всегда показывал красивый хороший футбол. А сейчас такого нет. В штабе сейчас нет настоящих спартаковцев. «Спартак» всегда был чемпионом. Я не понимаю, что творится в клубе последние семь лет», – сказал экс-футболист ряда российских клубов.

После 14 туров в Мир РПЛ «Спартак» идет 5-м в таблице.

Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Заза Джанашия
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