«Только «Локомотив» может обойти «Зенит». «Краснодар» еще не созрел для победы». Джанашия про РПЛ

Заза Джанашия считает «Локомотив» единственным конкурентом «Зенита».

«Краснодар » еще не созрел, чтобы обыграть «Зенит». Петербургская команда – одна из самых лучших в РПЛ . Все клубы хотят сыграть с «Зенитом » хорошо, потому что он лидер.

Но сейчас только «Локомотив » может обойти «Зенит», – сказал бывший форвард московской команды.