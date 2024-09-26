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«Только «Локомотив» может обойти «Зенит». «Краснодар» еще не созрел для победы». Джанашия про РПЛ

Заза Джанашия считает «Локомотив» единственным конкурентом «Зенита».

«Краснодар» еще не созрел, чтобы обыграть «Зенит». Петербургская команда – одна из самых лучших в РПЛ. Все клубы хотят сыграть с «Зенитом» хорошо, потому что он лидер.

Но сейчас только «Локомотив» может обойти «Зенит», – сказал бывший форвард московской команды.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
Заза Джанашия
logoЧемпионат.com
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